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جلسة مرتقبة ولاعبين.. هل يتعاقد الزمالك مع مدافع زد؟

01:28 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (3)
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    محمد إسماعيل (1)
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    محمد إسماعيل لاعب زد
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    محمد إسماعيل لاعب زد
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القاهرة-مصراوي:

يسعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وزد، خلال الساعات المقبلة، لإنهاء الاتفاق حول محمد إسماعيل، وسيتم خلال هذه الجلسة مناقشة إمكانية إتمام الصفقة مقابل مبلغ مالي، إلى جانب انتقال أحد لاعبي الزمالك".

وأضاف: "يوجد احتمال لإدراج أحد اللاعبين أحمد عبد الرحيم "إيشو" أو حازم أسامة ضمن الصفقة، كما يمكن أن تتم الصفقة من الناحية المالية فقط، دون إدخال أي لاعبين في الاتفاق".

وأعلن الزمالك تعاقده مع 5 لاعبي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم المهاجم عمرو ناصر، الفلسطيني آدم كايد، حارس المرمى مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، المهاجم أحمد شريف.

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