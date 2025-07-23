صفقة الزمالك المحتملة تؤكد انتقالها إلى الأبيض بهذا منشور

كتبت-هند عواد:

أكد عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي، انتقاله إلى صفوف الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعاد معالي نشر منشور يحمل صورته بجوار شعار الزمالك، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكُتب في المنشور الذي أعاد معالي نشره: "في تطور غير متوقع، انضم عبد الحميد معالي، لاعب نادي طنجة، رسميًا إلى نادي الزمالك".

وأعلن الزمالك تعاقده مع 5 لاعبي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم المهاجم عمرو ناصر، الفلسطيني آدم كايد، حارس المرمى مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، المهاجم أحمد شريف.

اقرأ أيضًا:

مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم

من هما الرجلان الغامضان في حياة لامين يامال؟