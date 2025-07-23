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بعد فشل انضمامه للزمالك.. تيدي أوكو ينشر رسالة غامضة: سأتحدث بعد قليل

11:49 ص الأربعاء 23 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

نشر الفرنسي تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري، رسالة غامضة، بعد أنباء فشل انتقاله إلى الزمالك واقتراب انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكتب تيدي أوكو عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام": "سأتحدث بعد قليل إن شاء الله".

رسالة غامضة من تيدي أوكو بعد فشل انتقاله إلى الزمالك

وانتشرت أنباء تشير إلى أن تعاقد الزمالك مع أوكو فشل، بعدما كان قريبا من الإعلان عن ضم اللاعب.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الرياض يقترب من ضم تيدي أوكو بشكل رسمي، رغم أن اللاعب يمتلك عرضا من الزمالك.

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