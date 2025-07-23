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مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم

10:07 ص الأربعاء 23 يوليه 2025
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القاهرة-مصراوي:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد إجراؤه عملية جراحية في المعدة.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المعلم المحترم كابتن حسن شحاتة سلامتك، للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم وعلمت بالصدفة".

وأضاف: "معزتك ومحبتك وتقديرك في قلبي كبير، اعتذر لتخلفي عن زيارتك، تمنياتي لك بالشفاء العاجل بإذن الله".

وغادر حسن شحاتة المستشفى مساء أمس الثلاثاء، بعدما خضع لعملية جراحية مساء الإثنين في المعدة.

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حسن شحاتة مرتضى منصور عملية جراحية خروج حسن شحاتة من المستشفى
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