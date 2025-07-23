من بيروت للبرازيل.. 5 أندية تحمل اسم الزمالك حول العالم

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، تأهل زمالك جديد إلى الكونفدرالية الأفريقية، وهو نادي الزمالة السوداني، الذي حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السوداني.

ولم يأتي اسم الزمالة الذي يشبه اسم الزمالك صدفة، إذ اختار النادي السوداني القميص الأبيض المميز بـ"خطين حمر" زيًا رسميًا له، تيمّنًا بالنادي الأبيض.

وتأسس نادي الزمالة عام 1967، وبعد صعوده الموسم الماضي إلى الدوري الممتاز وضمان مشاركته في الكونفدرالية، قد يشهد الموسم المقبل مواجهة محتملة بين الزمالك والزمالة.

ولا يعد هذا الفريق الوحيد الذي يسمى زمالك في العالم، إذ يوجد 4 فرق أخرى تحمل نفس الاسم.

زمالك الإمارات

يُعد فريق الزمالك الإماراتي هو أحدث الأندية التي اتخذت من اسم الزمالك شعارًا لها، إذ تم اعتماده رسميًا في عام 2021، وينافس النادي حاليًا في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي.

زمالك البرازيل

بعيدًا عن العالم العربي، وتحديدًا في البرازيل، ظهر فريق يُدعى "زمالك لوندرينا البرازيلي"، تأسس في 2017، وينشط في دوري Liga LONDRINA F7، وهو دوري تابع لاتحاد كرة القدم البرازيلي.

زمالك فلسطين

في فلسطين، حمل نادي "مركز شباب الزمالك الفلسطيني" اسم الزمالك منذ تأسيسه في 2012، ويطمح في تطوير بنيته التحتية من خلال إنشاء ملعب خاص بالفريق، عوضًا عن استئجار ملاعب لممارسة الأنشطة.

زمالك كينيا

أما في شرق أفريقيا، فقد تم تأسيس نادي "زمالك نيروبي" في كينيا عام 2001، وبدأ المشاركة الرسمية في المباريات عام 2004، ويخوض الفريق حاليًا منافسات دوري الدرجة الثالثة.

زمالك بيروت

يحمل نادي "زمالك بيروت" اللبناني لقب أقدم نادٍ خارج مصر يحمل اسم الزمالك، إذ تأسس عام 1970، وينشط فريق كرة القدم بالنادي في الدرجة الثالثة من الدوري اللبناني.

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