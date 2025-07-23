درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي

كتبت-هند عواد:

كشف مقدم البرامج أحمد شوبير، مفاجأة بشأن انضمام الفلسطيني وسام أبو علي إلى الأهلي، في نوفمبر الماضي 2024.

وقال شوبير عبر برنامجه المذاع على فضائية النادي الأهلي: "الأهلي قبل حصول وسام أبو علي على الجنسية الفلسطينية، فكر ودرس كيفية حصوله على الجنسية المصرية من أجل قيده كلاعب محلي".

وأضاف: "لكن في النهاية أصر على حصوله على الجنسية الفلسطينية واستخراج باسبور فلسطيني له والتواصل مع الاتحاد الفلسطيني كرسالة منه تجاه القضية الأهم".

ويقترب وسام أبو علي من الرحيل عن صفوف الأهلي، والانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.