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حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

10:58 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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    حسن شحاتة
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    حسن شحاته
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    حسن شحاتة
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، مغادرة حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال الاتحاد في بيانه: "غادر حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الاثنين، لجراحة تكللت ولله الحمد بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة".

وأجرى حسن شحاتة عملية جراحية في المعدة، أمس الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقا لما ذكره كريم حسن شحاتة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم حسن شحاتة منتخب مصر
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