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صلاح 52% وإكرامي 98%.. أبرز مجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة

09:39 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
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    عمر جابر
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    وائل جمعة
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    محمد أبو تريكة
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    حازم امام
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    أحمد حسام ميدو
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    رمضان صبحي
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    محمود تريزيجيه 1
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

نتائج الثانوية العامة لا تمثل شيئا في عالم كرة القدم، حيث تواجد العديد من اللاعبين البارزين أصحاب النتائج الضعيفة في تلك المرحلة الدراسية.

وحصل شريف إكرامي اللاعب السابق للنادي الأهلي والحالي لبيراميدز على نسبة 98%، بينما حصل محمد صلاح أسطورة ليفربول على 52%.

ويعد محمود حسن تريزيجيه أحد نجوم كرة القدم المصرية حاليا، لكنه حصل على 55% في الثانوية العامة قبل 13 عاما.

مجموع الثانوية العامة لـ10 لاعبين

1.محمود عزت - 98.5%

2.شريف إكرامي - 98%

3.عمر جابر - 93%

4.وائل جمعة - 84%

5.محمد أبو تريكة - 80.6%

6.حازم إمام - 75%

7.أحمد حسام ميدو - 64%

8.رمضان صبحي - 64%

9.محمود تريزيجيه - 55%

10.محمد صلاح - 52.85%

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محمد صلاح صلاح شريف إكرامي محمد أبو تريكة محمود تريزيجيه مجموع الثانويه العامه الثانوية العامة
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