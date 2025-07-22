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"بيتي اتهد وبشتغل في بنزينة".. محمد بلال جناح طائر يطارد حلم الأهلي وسط الركام

08:30 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

محمد بلال لاعب الشرطة ووالدة أثناء عملهما في بنزين

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كتب - محمد القرش:

"بيتي اتهد وبشتغل في بنزينة".. هكذا عبّر محمد بلال لاعب نادي الشرطة عن معاناته التي يمر بها تزامنا مع حلم كرة القدم الذي يسعى جاهدا لأجله.

بداية الجناح صاحب الـ 17 عاما مع كرة القدم، عندما كان يأخذه مُحفظ القرآن هو وزملاؤه يوم الجمعة من كل أسبوع لإقامة يوما ترفيهيا.

قبل أن يلتحق بأكاديمية نادي وادي دجلة ويتركها بسبب هد منزله الذي يقع أمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وبعد بناء بيتا جديدا خلال 6 أشهر قضاهم في بيت خاله، التحق بعدد من الأكاديميات، قبل أن يتعاقد مع نادي النصر للتعدين في القاهرة.

ويروي محمد بلال خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه كان يستيقظ الساعة السادسة صباحا من أجل أن يستقل القطار ويلتحق بمران الفريق في القاهرة الساعة 11.

وبسبب ظروف دراسته وصعوبة المواصلات، تخلف اللاعب عن حضور مران الفريق القاهري بعد 4 أشهر.

وتلقى محمد عرضا من نادي الشرطة الرياضي بالإسكندرية العام الماضي والذي يلعب في صفوفه حتى الآن.

وعن معاناته الحياتية التي تصعب الأمور على حلم كرة القدم، أوضح أنه سبق أن عمل في سنترال براتب شهري 500 جنيه.

وحاليا يبدأ صاحب الـ 17 عاما يومه عندما يستيقظ في تمام الساعة السابعة صباحا ويصل المران بعدها بـ 4 ساعات، قبل أن يعود للعمل في بنزينه رفقه والده

وأكد اللاعب أن حلمه هو اللعب في النادي الأهلي، ومساعدة أسرته التي عانت كثيرا معه ومع في الحياة.

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محمد بلال نادي الشرطة بنزينة الأهلي النصر للتعدين التتش
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