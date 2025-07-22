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مصدر لمصراوي: علي معلول أنهى اتفاقه مع الصفاقسي التونسي.. والاعتزال في هذا الموعد

08:21 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

أنهى التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق، اتفاقه مع الصفاقسي التونسي، للانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر خاص لمصراوي: "معلول اتفق مع الصفاقسي التونسي للانتقال إليه، يتبقى التوقيع الرسمي وسيكون في الأيام القادم".

وأضاف: "العقد مدته 3 سنوات وسيستمر مع الفريق حتى الاعتزال، واعتزاله سيكون عام 2028 في مئوية النادي".

ويحتفل الصفاقسي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه "المئوية"، يوم 28 مايو 2028.

وبدأ علي معلول مسيرته في الصفاقسي التونسي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008، قبل أن يرحل عام 2016 وينضم إلى النادي الأهلي.

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علي معلول الأهلي الصفاقسي التونسي
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