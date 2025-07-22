تعليمات ورفع معدلات اللياقة.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

كتبت-هند عواد:

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران الأبيض اليوم الثلاثاء.

وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي ضمت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وألقى يانيك فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين، وشرح خلالها بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:

لاعب الزمالك ينتظم بمعسكر الفريق في العاصمة الإدارية بعد غيابه

لفتة رائعة من حسين لبيب وأحمد سليمان تجاه حسن شحاته