مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تعليمات ورفع معدلات اللياقة.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

08:05 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد من مران الزمالك
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا من مباراة الزمالك والشمس الودية
  • عرض 7 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة من مباراة الزمالك والشمس الودية
  • عرض 7 صورة
    عمر جابر من مباراة الزمالك والشمس الودية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران الأبيض اليوم الثلاثاء.

وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي ضمت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وألقى يانيك فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين، وشرح خلالها بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:

لاعب الزمالك ينتظم بمعسكر الفريق في العاصمة الإدارية بعد غيابه

لفتة رائعة من حسين لبيب وأحمد سليمان تجاه حسن شحاته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الزمالك نادي الزمالك الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2025.. 36 طالبًا بكافة الشُعب .
بعد اعتمادها من الوزير.. رابط موقع وزارة التعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة 2025