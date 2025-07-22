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لاعب الزمالك الجديد ينتظم في مران الأبيض

07:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    آدم كايد
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    آدم كايد
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    آدم كايد
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    آدم كايد
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كتبت-هند عواد:

كشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك، انتظام الفلسطيني آدم كايد المنضم حديثا إلى الفريق، في مران الأبيض اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وشارك آدم كايد في الفقرة البدنية بصورة طبيعية بجانب مشاركته في التدريبات الفنية والخططية استعداداً للمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

ويخوض الزمالك مباراة ودية ضد وادي دجلة، يوم الجمعة المقبل 27 يوليو، في ختام المعسكر المغلق للأبيض.

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آدم كايد ينتظم في مران الأبيض لاعب الزمالك الجديد المركز الإعلامي لنادي الزمالك اللاعب الفلسطيني آدم كايد
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