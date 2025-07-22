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بيراميدز يكشف طبيعة إصابة لاعب الفريق

07:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

وتعرض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لآشعة في إحدى مستشفيات مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجا تأهيليا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق بشكل طبيعي.

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