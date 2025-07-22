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تقرير يكشف وجهة حمزة المثلوثي المقبلة

07:38 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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    حمزة المثلوثي مع كأس السوبر الأفريقي (2)
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك2
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    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يقترب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق، من الانتقال إلى الشرطة العراقي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وذكر موقع "نسمة سبور" التونسي، أن هناك مفاوضات بين المثلوثي والشرطة العراقي، ويقترب اللاعب من الانتقال للدوري العراقي.

وغادر حمزة المثلوثي الزمالك في يوليو الحالي، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، بعدما خاض 153 مباراة مع الأبيض منذ انضمامه في يناير 2020.

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حمزة المثلوثي الزمالك الشرطة العراقي
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