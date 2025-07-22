في 30 يومًا.. ملفات وصفقات حسمها جون إدوارد للزمالك (كشف حساب)

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الجماهير في الفترة الماضية، وذلك بعدما تولي منصبه بالقلعة البيضاء في 20 يونيو الماضي.

ففي غضون شهر واحد فقط، وتحديدًا منذ 20 يونيو نجح جون إدوارد في إنهاء عدة ملفات داخل فريق الكرة سواء على الجانب الفني أو الإداري.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز تحركات جون إدوارد مع الزمالك خلال ال30 يوما الماضية وحتي كتابة هذه السطور:

منذ توليه المسؤولية، بدأ إداورد بالتعاقد مع شركة "نايك"، للملابس، والتي ستتولي دعم كافة الفئات السنية لفرق الزمالك.

كما تولي جون إدوارد مهمة تعيين مدير فني للفريق، وقام باختيار المدرب البرتغالي يانيك فيريرا الذي تولي المسؤولية في مطلع يوليو الجاري.

ثم قاد إدوارد ملف التعاقدات بهدوء، حيث نجح في إتمام التعاقد حتي الأن مع 5 صفقات رسمية بضم كل من:

أحمد شريف مهاجم فاركو - عمرو ناصر لاعب فاركو - شيكو بانزا - آدم كايدي انتقال حر - المهدي سليمان انتقال حر.

وأكدت مصادر عن انهاء الزمالك مفاوضاته رسميا مع الثنائي عبدالحميد معالي والفرنسي تيدي أوكو.

لم يكتفي جون إدوارد بالجانب الفني، حيث قام بثورة تغيير في الجهاز الطبي والإداري للزمالك، بل وفي غرف الملابس بالنادي.

البداية كانت برحيل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد 7 سنوات داخل النادي، بجانب رحيل بعض الإدارين بالفريق.

كما نجح في حسم ملف التجديد لنجم الفريق عبدالله السعيد، وذلك لمدة موسمين، بعدما انتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي.

تولي جون إدوارد مهمة تسويق اللاعبين وخروج بعضهم سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة مثل مهاب ياسر، مصطفي شلبي، سيد نيمار، حسام أشرف، أحمد محمود.

وأخيرا، تمكن إدوارد من السيطرة على ملف تسريب الصفقات، وهي الأزمة التي عاني منها في السنوات الأخيرة وتسببت في فشل العديد من الصفقات آخرهم الجابوني آرون بوبيندزا.