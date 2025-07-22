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"سنة الحياة".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

06:27 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع الأهلي
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    باسم علي مع المقاولون العرب
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع المقاولون العرب
  • عرض 11 صورة
    باسم علي مع المقاولون العرب
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كتبت-هند عواد:

أعلن باسم علي لاعب الأهلي ومودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم رسميا، مشيرا إلى أنه يعتز بالمساهمة في تأهل المقاولون العرب إلى الدوري الممتاز.

وكتب باسم مرسي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم/ اليوم سأفتقد هذه اللعبة وهي لعبة كرة القدم التي عشقتها منذ الصغر، سأفتقد مدربين ولاعبين وإداريين وعمال غرف الملابس وكل المسئولين، سأفتقد أجمل أيام حياتي وهي من داخل الملعب، ولكنها سنة الحياة".

وأضاف: "بشكر كل واحد تعاملت معاه منذ بدايتي فنادي شهداء الإسماعيلية ثم انتقالي لنادي بترول أسيوط ثم نادي المقاولون العرب، بيتي اللي تعرفت من خلاله واللي خيره عليا، وكان السبب في تألقي وظهوري واللعب لمنتخب مصر وبعدها الانتقال للنادي الأهلي أعظم نادي في الكون وتحقيق الإنجازات والبطولات وأسعد أيام حياتي كانت في هذا النادي الأعظم في التاريخ ثم انتقالي لنادي الجونة المحترم ومزاملة لاعبين كبار".

وأوضح: "ثم عودة لنادي المقاولون العرب، وبعدها انتقالي لنادي فيوتشر مودرن سبورت حاليا ومغامرة كانت على مدار ثلاث سنوات مليئة بالنجاحات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي ومزاملة جيل عظيم فهذا النادي ثم رجوعي لنادي المقاولون والمشاركة في تحقيق هدف صعوده للدوري الممتاز ومكانه وسط الكبار".

واختتم باسم علي: "مسيرة أعتز وأتشرف بها وسط أهلي وصحابي وبحمد ربنا اني طلعت منها بخير وارجو من الله التوفيق فيما هو قادم وبشكركم شكرا جزيلا".

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لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله باسم علي لاعب الأهلي باسم علي لاعب مودرن سبورت باسم علي يعلن اعتزاله كرة القدم باسم علي على إنستجرام
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