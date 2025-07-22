نادي درجة ثانية يحصل على مليون يورو بسبب إبراهيم عادل.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

انتقل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى فريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي الجزيرة مع إبراهيم عادل في صفقة بلغت قيمتها 4.30 مليون يورو (247 مليون جنيه مصري).

ويحق للأندية التي تدرج اللاعب في صفوفها في بداية مسيرته الكروية أن تحصل على نسبة حق رعاية من كل انتقال.

وبدأ الجناح صاحب الـ 24 عاما مسيرته الكروية مع نادي المريخ البورسعيدي، الذي يحق له الحصول على نسبة 20% من قيمة انتقاله إلى الجزيرة.

ومن المقرر أن يحصل نادي المريخ الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري على مبلغ قيمته مليون دولار (50 مليون جنيه مصري).