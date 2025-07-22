كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المهاجم السلوفيني بصفوف الأهلي، جراديشار، بزميله محمد شريف الذي عاد مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وقال جراديشار في تصريحات مصورة عبر حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء:"محمد شريف لاعب قدير ومميز، ونجح في تسجيل هدفين أمس، ووجوده يمثل إضافة قوية للفريق، نحن أمام موسم طويل، ونحتاج لأن نكون جميعًا في أفضل جاهزية فنية من أجل مصلحة الفريق".

وعن تنازله عن الرقم 10 لصالح محمد شريف، قال اللاعب السلوفيني:"أما بالنسبة لرقم 10 فقد استعاد محمد شريف الرقم، وهذا الأمر لا يُؤثر فنيًا بالتأكيد، لأن الأداء في النهاية لا يرتبط بالأرقام، بل بما يقدمه اللاعب داخل الملعب".

وأشار جراديشار، إلى أن الأجواء في معسكر تونس مميزة؛ معللاً:"خاصة ارتفاع درجة حرارة الطقس التي تُضفي مزيدًا من الصعوبة، وتُسهم في تأهيل بدني جيد استعدادًا للموسم الجديد، الذي يُعد موسمًا صعبًا وطويلًا، ويتخلله العديد من المنافسات القوية مثل دوري الأبطال والدوري المحلي وغيرها من البطولات التي نسعى لحصدها جميعًا".

وأضاف مهاجم الأهلي:"خضنا أول مباراة أمام فريق الملعب التونسي، وقدمنا أداءً جيدًا، وأحرزنا أهدافًا وأهدرنا بعض الفرص، ولا يزال أمامنا الكثير خلال فترة الإعداد من تأهيل وتصحيح، حتى نبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأتم صاحب الـ 22 عاماً تصريحاته بقوله:"نعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا، ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، من أجل النادي ومن أجل دعمهم المستمر لنا في كل المناسبات".

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي في وديته الأولى بمعسكره التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين.

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