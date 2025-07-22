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"حصد ثلاثية تاريخية".. ليفربول يعلن وفاة أسطورة الفريق السابق

04:59 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

ودع نادي ليفربول الإنجليزي أحد نجومه التاريخيين، بعد إعلان وفاة مدافعه الويلزي السابق جوي جونز، عن عمر يناهز 70 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة لاعب كان شاهدًا على فترة ذهبية في تاريخ النادي.

جونز، الذي يُعد أحد أعمدة دفاع ليفربول في السبعينيات، انضم إلى الفريق قادمًا من ريكسهام عام 1975 وهو في العشرين من عمره، وفرض نفسه بسرعة ضمن صفوف الفريق، حيث شارك في 100 مباراة رسمية على مدار ثلاثة مواسم.

وشهدت مسيرته مع ليفربول تتويجه بثلاثية تاريخية، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، ليخلد اسمه بين الجيل الذهبي للنادي.

كما كان الظهير الأيسر الصلب جزءًا من القائمة المتوجة بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1975-1976، حين تفوق ليفربول على كلوب بروج في النهائي.

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نادي ليفربول الإنجليزي جوي جونز كأس الاتحاد الأوروبي
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