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"طب وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية".. كليات لاعبي الكرة في مصر

04:19 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    شريف إكرامي من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012
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    شريف إكرامي من مباراة الأهلي والترجي 2012
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    هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز
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    محمود عزت سموحة
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ترتبط الصورة الذهنية للجماهير عن لاعبي الكرة المصرية بالتراجع الدراسي لهم ولكن ليس الجميع كذلك فمنهم استطاع النجاح في الجانبين الدراسي والمهني.

وتأتي الصورة الذهنية من تواجد اللاعبين طيلة الوقت خارج المدرسة لفترات طويلة لمعسكرات أو مباريات مع أنديتهم.

وبالتزامن مع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة نستعرض خلال السطور التالية نماذج للاعبين كرة مصريين نجحوا في الالتحاق بكليات القمة.

أحمد فوزي حارس الأهلي وبتروجيت والترسانة السابق التحق بكلية الصيدلة وعمل لفترة بمجاله خلال توقف بطولة الدوري عام 2011، فيما التحق لاعب الأهلي السابق عمرو بركات بكلية الهندسة.

هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكذلك حارس مرمى فريقه الحالي شريف إكرامي تخرج من الكلية ذاتها، بينما التحق أيمن زين نجم نادي المقاولون العرب والطبيب السابق لنادي الزمالك بكلية الطب جامعة القاهرة.

محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق تخرج من كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية، فيما التحق محمود عزت لاعب سموحة والمقاولون السابق بكلية الصيدلة

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كليات لاعبي الكرة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة
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