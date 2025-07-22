بقيادة مؤمن سليمان.. لاعب الزمالك السابق يقترب من الشرطة العراقي

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت تقارير إذاعية تونسية، عن اقتراب حمزة المثلوثي، لاعب منتخب تونس والزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف الشرطة العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب إذاعة "نسمة سبور"، فقد وصلت المفاوضات بين المثلوثي ومسؤولي الشرطة العراقي إلى مرحلة متقدمة، حيث بات اللاعب قريبًا من حسم انتقاله بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

ويقود فريق الشرطة العراقي مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، والذي سبق له التتويج مع الشرطة بالدوري العراقي.

يذكر أن المثلوثي رحل عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده مع النادي.