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أول تعليق من إبراهيم عادل على انضمامه للجزيرة الإماراتي

03:43 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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  • عرض 12 صورة
    احتفال إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل ومحمد هاني_1
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى اللاعب إبراهيم عادل سعادته بالانضمام لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف بيراميدز.

وعبر اللاعب، حسبما أوردت صحيفة البيان الإماراتية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لإدارة نادي الجزيرة، واعدًا الجماهير بتقديم موسم مميز.

وتواجد لاعب بيراميدز السابق إبراهيم عادل مساء يوم أمس الإثنين في معسكر فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي في دولة إسبانيا.

فريق الجزيرة يضم بصفوفه النجم المصري محمد النني وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لصفوف شباب بيراميدز في موسم 2017/18 قادمًا من نادي المريخ البورسعيدي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2020.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا بقميص بيراميدز 169 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23 لزملائه.

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إبراهيم عادل الجزيرة الإماراتي بيراميدز
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