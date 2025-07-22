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لاعب الزمالك ينتظم بمعسكر الفريق في العاصمة الإدارية بعد غيابه

03:15 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد من تدريبات الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (2)
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (1)
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (5)
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انتظم محمد السيد لاعب وسط فريق الزمالك في ناديه المقام حالياً بالعاصمة الإدارية ضمن التحضير للموسم الجديد 2025/26.

وانضم اللاعب للمعسكر بعد فراغه من المشاركة بمعسكر منتخب الشباب الأخير؛ استعداداً لبطولة كأس العالم ومشاركته في مباراتي الكويت الوديتين.

وفي سياق متصل خاض لاعبو الزمالك تدريبات صباح اليوم، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنياً بعد الحصول على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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