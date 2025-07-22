لفتة رائعة من حسين لبيب وأحمد سليمان تجاه حسن شحاته



كتب ـ رامي بيشاي:

زار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب وعضو المجلس أحمد سليمان أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر حسن شحاته في المستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

حسن شحاتة كان قد خضع لعملية جراحية مساء يوم أمس الإثنين بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي كان بصحبة رئيس النادي، في المستشفي وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لحسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

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