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لفتة رائعة من حسين لبيب وأحمد سليمان تجاه حسن شحاته

02:54 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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    حسين لبيب رئيس الزمالك
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك1
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
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    أحمد سليمان
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    أحمد سليمان
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كتب ـ رامي بيشاي:

زار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب وعضو المجلس أحمد سليمان أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر حسن شحاته في المستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

حسن شحاتة كان قد خضع لعملية جراحية مساء يوم أمس الإثنين بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي كان بصحبة رئيس النادي، في المستشفي وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لحسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

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حسين لبيب أحمد سليمان حسن شحاتة الحالة الصحية لحسن شحاتة الزمالك
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