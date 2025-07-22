الزمالك يوافق على رحيل لاعبته للدوري الإيطالي



كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر عن موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك على احتراف لاعبة فريق كرة الطائرة بصفوفه مريم متولي بالدوري الإيطالي.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن مريم كان يتبقى في عقدها موسم واحد ثم جددت لموسم آخر قبل الانضمام على سبيل الإعارة لنادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب كانت قد تلقت وعدًا من مجلس الإدارة بالموافقة على احترافها حال وصول عرض جيد.

يذكر أن مريم متولي قد حصلت على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهن مرتين مع الزمالك ومرة حين كانت بصفوف الأهلي.

اقرأ أيضًا:

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية

تمهيداً للانضمام للزمالك.. لاعب مغربي يودع جماهير ناديه بكلمات مؤثرة



