تمهيداً للانضمام للزمالك.. لاعب مغربي يودع جماهير ناديه بكلمات مؤثرة

ودّع الجناح المغربي الشاب بصفوف اتحاد طنجة المغربي، عبدالحميد معالي، جماهير ناديه قبل إعلان انضمامه بصورة رسمية للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مسؤولي الزمالك قد أنهوا في وقت سابق من شهر يوليو الجاري بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي صفقة التعاقد مع الجناح المغربي عبدالحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة المغربي.

ونشر صاحب الـ 19 عامًا صورة له بقميص فريقه المغربي عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الثلاثاء مذيلاً إياها بتعليق:"عائلتي الثانية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة لكل بداية نهاية كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب كل فرحة كل دمعة كل انكسار وكل انتصار سيبقى محفورًا في ذاكرتي في قلبي ووجداني إلى الأبد".

وأضاف:"رحلتي مع الفريق انتهت ولكن على وقع ألوانها وشعارها وذكرياتها سأبدأ رحلة تحدي جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها، أشكر جماهيرنا الرائعة والتي كانت دائمًا خلفي، تدفعني للتميز وتشجعني على العطاء بلا حدود، جماهير هيركوليس العظيمة كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمثابة الوقود الذي يغذي طموحي ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنا، فألف تحية لكم وسلام".

وأتم اللاعب تدوينته بـ:"مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تُنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم، شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي، شكرا للمكتب المسير، شكرًا للأطقم التقنية التي تدربت على أيديها، شكرًا لجميع اللاعبين الذين جاورتهم، شكرًا للطاقم الطبي والإداريين والمستخدمين، شكرًا لكل شخص دعمني، شكراً للجميع.. اتحاد طنجة في القلب إلى الأبد".

وسجل عبدالحميد معالي ظهوره الأول مع الفريق الأول لاتحاد طنجة يوم 7 أكتوبر 2022، في مواجهة الوداد، عن عمر 17 عامًا و6 أشهر و21 يومًا، ليصبح أصغر لاعب يشارك بالبطولة.

ونجح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في دعم صفوفه بخمس صفقات حتى الآن وهي: المهدي سليمان، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمر ناصر، آدم كايد.

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