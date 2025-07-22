القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنزرتي التونسي عند الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 25 يوليو ضمن معسكره المقامة في مدينة طبرقة التونسية.
وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي في وديته الأولى بمعسكره التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين.
وحصلت قناة الأهلي على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الأهلي الودية في معسكره بتونس بصورة مجانية.
تردد قناة الأهلي 2025
التردد: 12341
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
ويخوض الأهلي معسكر خارجي بمدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.
وكان الأهلي قد حصد خلال الموسم الماضي 2024/25 بطولتي الدوري والسوبر المصري.
اقرأ أيضًا:
الكشف عن الوجهة المحتملة المقبلة لعلي معلول بعد الرحيل عن الأهلي
فيديو قد يعجبك: