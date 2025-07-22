كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، التي أقيمت مساء الاثنين ضمن معسكر الفريق الخارجي بتونس، لقطة غير معتادة لعدد من لاعبي القلعة الحمراء خلال سير اللقاء.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1، في أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، لكن ما لفت الأنظار كان قرارات المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تعامل مع المواجهة كجزء من برنامج الأحمال البدنية للاعبين في بداية المعسكر.

ريبيرو قرر تقسيم المباراة إلى فترات، حيث منح اللاعبين مهام بدنية مكثفة على مدار اللقاء، بعدما أشرك 24 لاعبًا على مدار المباراة، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية في المرحلة الأولى من الإعداد.

وظهر خلال المباراة قيام عدد من اللاعبين بالجري حول الملعب أثناء سير اللقاء، في مشهد غير معتاد، إذ جرت العادة أن تؤدى مثل هذه الجوانب البدنية بعد نهاية المباريات، لكن الجهاز الفني للأهلي استخدمها كوسيلة لرفع الأحمال خلال المواجهة نفسها.

ولم يقتصر الأمر علي اللاعبين المستبعدين، بل شارك في عملية الجري حول الملعب أيضا اللاعبين اللذين تم استبدالهم مثل محمد شريف.