رقم صادم لتريزيجه.. نتائج الثانوية العامة لأبرز نجوم كرة القدم المصرية

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم تألقهم في الملاعب وتحقيقهم إنجازات كروية كبيرة، إلا أن نتائج نجوم الكرة المصرية في مرحلة الثانوية العامة كشفت عن مفارقات لافتة بين من تألق دراسيًا ومن اكتفى بالنجاح دون تفوق.

وبالتزامن مع نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري، يقدم "مصراوي"، نسب نجاح أبرز لاعبي ومدربي الكرة المصرية خلال دراستهم الثانوية كالتالي:

شريف إكرامي وعمر جابر.. في صدارة المتفوقين

جاء الحارس الدولي السابق شريف إكرامي على رأس قائمة المتفوقين، بعدما حقق نسبة نجاح بلغت 98%، يليه عمر جابر لاعب الزمالك السابق بنسبة 93%، ثم محمد ناجي "جدو" بنسبة 86%، في مفارقة تؤكد تفوقهم الدراسي بجانب مسيرتهم الرياضية.

وائل جمعة و"جدو" بين الأوائل.. وميدو خارج القائمة

دخل وائل جمعة مدافع الأهلي السابق قائمة المتفوقين بنسبة نجاح بلغت 84%، في حين حصل محمد فاروق على 76%، بينما جاء أحمد حسام "ميدو" وأسطورة الزمالك السابق بنسبة 64% فقط، متساويًا مع أسامة نبيه المدرب الحالي.

تريزيجيه ورمضان صبحي.. في مؤخرة الترتيب

المفاجأة الأكبر كانت في نتائج الثنائي محمود حسن تريزيجيه الذي حقق نسبة نجاح 55% فقط، ورمضان صبحي الذي لم يتجاوز 60.98%.

نجوم آخرون بين النجاح والاجتهاد

كما أظهرت القائمة حصول مصطفى يونس على نسبة نجاح بلغت 58%، وسيد بازوكا على 57%، فيما سجل أحمد شوبير 65%، في حين حقق أحمد حجازي نسبة 65% كذلك.