موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على نظيره الملعب التونسي برباعية

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة خلال معسكره الخارجي في تونس بعدما فاز مساء يوم أمس الإثنين برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره البنزرتي التونسي يوم الجمعة الموافق 25 يوليو عند الثامنة مساءً.

ويخوض الأهلي معسكر خارجي بمدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وكان الأهلي قد حصد خلال الموسم الماضي 2024/25 بطولتي الدوري والسوبر المصري.

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