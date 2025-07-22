الكشف عن الوجهة المحتملة المقبلة لعلي معلول بعد الرحيل عن الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة للظهير الأيسر التونسي علي معلول بعد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي 2024/25.

وذكرت إذاعة موزاييك عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء أن علي معلول سيعود إلى الفريق الذي انطلق منه وهو نادي الصفاقسي التونسي.

وأتم معلول صاحب الـ 35 عاماً اتفاقه مع مسؤولي الصفاقسي بحسب التقرير ذاته فيما لم يتبقِ سوى التوقيع والإعلان الرسمي لينضم لصفوف الفريق.

علي معلول كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي.

وشارك معلول بقميص الأهلي بـ292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 هدفًا.

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