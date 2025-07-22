"مستنين ضحكتك".. شيكابالا يدعم حسن شحاته بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب- محمد عبدالهادي:

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، على دعم الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، بعد الأزمة الصحية التي يمر بها خلال الساعات الأخيرة.

ونشر شيكابالا رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا خلالها للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه يتمنى عودته سريعًا إلى كامل صحته وعافيته.

وكتب شيكابالا:"دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاته أسطورة مصر".

وواصل شيكا: "ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. إحنا مستنيين ضحكتك ترجع تنور الدنيا تاني".

وتأتي رسالة شيكابالا في ظل تواصل الدعم من جماهير الكرة المصرية ونجومها للكابتن حسن شحاتة، بعد خضوعه لعملية تركيب دعامة في أحد المستشفيات، وسط حالة ترقب للاطمئنان على حالته الصحية خلال الأيام المقبلة.