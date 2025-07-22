بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. رسالة غامضة من الفلسطيني عدي الدباغ

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار عدي الدباغ، نجم منتخب فلسطين والمحترف في صفوف شارلو البلجيكي، الجدل في الساعات الماضية بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في ظل الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصادر صحفية قد أكدت دخول نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الفلسطيني؛ لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وكتب الدباغ عبر خاصية "الستوري": "إنه الله ما يؤخر إلا ليعوض"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً باقترابه من خوض تجربة جديدة.

في سياق متصل نجح فريق الزمالك في ضم 5 صفقات بالميركاتو الصيفي حتي الأن، بعدما تعاقد مع آدم كايد، المهدي سليمان، عمرو ناصر، أحمد شريف، شيكو بانزا.