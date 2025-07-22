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"بخلاف فريق القدم".. كيف يعيد الزمالك بناء فرق الصالات بعد إخفاق الموسم الماضي؟

12:42 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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لا صوت حاليًا في نادي الزمالك يعلو فوق ملف الصفقات إذ أن الأبرز خلال الفترة الحالية التعاقدات التي يبرمها الفريق الأول لكرة القدم لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

ولكن ليس فريق كرة القدم وحده من يدعم صفوفه بالصفقات بل أيضًا فرق الصالات بالنادي تحظى خلال الفترة الجارية بتدعيمات.

تدعيمات فريق يد الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس لقيادة فريق كرة اليد بالموسم المقبل بجانب التعاقد مع نجم فريق سبورتنج بيجاد مروان بعد منافسة مع الأهلي.

وتعاقد الزمالك كذلك مع عبدالرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد الخياط اللعب في مركز حراسة المرمى، ويُعد من العناصر الواعدة في جيله، لما يمتلكه من مهارات وإمكانات فنية عالية، ويبلغ طوله 193 سم ويأتي التعاقد مع عبدالرحمن الخياط في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب.

وتعاقد كذلك النادي مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء؛ إذ يجيد اللعب في مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

تدعيمات فريق السلة بالزمالك

كذلك أعلن الزمالك مديرًا فنيًا جديدًا لفريق كرة السلة وهو عصام عبد الحميد

تدعيمات فريق الطائرة بالزمالك

وجدد فريق الزمالك تعاقده مع لاعبه محمد عادل لمدة موسمين.

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