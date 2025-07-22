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"من فرنسا".. لفتة طيبة من الخطيب تجاه حسن شحاتة

12:08 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة والخطيب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توجه الإعلامي كريم حسن شحاتة بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب لحرص الأخير على الاطمئنان على الحالة الصحية لوالد الأول حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقال كريم حسن شحاته خلال حلقة برنامجه على قناة الحياة مساء أمس الإثنين:"أشكر الكابتن محمود الخطيب الذي تواصل معي من فرنسا للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدي لقد كان يريد أن يتحدث معه ولكن كان والدي في عرفة العمليات".

وأتم كريم حسن شحاته تصريحاته بقوله:"أشكر مرة أخرى كابتن الخطيب على اهتمامه وكانت مكالمة رائعة وداعمة لنا".

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء تفاصيل الحالة الصحية لحسن شحاتة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

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محمود الخطيب حسن شحاتة الحالة الصحية لحسن شحاتة كريم حسن شحاته
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