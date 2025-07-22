تفاصيل الوعكة الصحية لحسن شحاته وموعد خروجه من المستشفي

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية حرجة دخل علي اثرها للمستشفي لاجراء عملية عاجلة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء تفاصيل الوعكة وقال:"كابتن حسن شحاته عاني من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية عاجلة تحت إشراف فريق طبي متخصص".

وتابع:" الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة، بهدف السيطرة على الحالة ومنع تفاقمها."

وأكد شوبير خضوع حسن شحاته بالفعل للعملية داخل أحد المستشفيات الكبرى، وكان مقرراً أن يغادر المستشفى مساء اليوم، على أن يعود مجدداً الخميس المقبل لإجراء فحوصات إضافية والاطمئنان على استقرار حالته.

وشدد شوبير انه حسن شحاتة يتابع مع طبيب متخصص معروف بكفاءته وينتمي لنادي الزمالك، لكنه في المقام الأول طبيب كبير ومحترف.