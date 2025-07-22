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عمر كمال عبدالواحد يكشف عن شيء عانى منه لاعبو الأهلي قبل معسكر تونس

11:23 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد من وصول بعثة منتخب مصر
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    عمر كمال عبد الواحد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الأهلي سعادته بتحقيق الفوز في أولى التجارب الودية للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي في تونس استعدادًا للموسم الجديد، برباعية مقابل هدف على فريق الملعب التونسي، مؤكدًا أن المباراة أقيمت في أجواء رائعة للغاية واستفاد الفريق خلالها بشكل كبير.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن التحضيرات للموسم المقبل.

وأكد عمر كمال، خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة، أنهم أدوا مباراة جيد للغاية وأن جميع اللاعبين مستعدون بشكل قوي للموسم الجديد، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق.

وأوضح عبد الواحد أن تلاحم المباريات في المواسم الماضية كان يشكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الأهلي، إلا أن وجود فترة زمنية كافية بين الموسم المنصرم والموسم المقبل وخوض الفريق خلال هذه الفترة معسكر إعداد يمنح اللاعبين أريحية كبيرة، ويجعلهم مستعدون بشكل قوي للغاية قبل بداية الموسم الجديد.

اختتم عمر كمال عبد الواحد حديثه بالتشديد على أن العلاقة التي تجمع بين لاعبي الأهلي هي علاقة أخوة وصداقة، وأن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ويعملون جميعًا لمصلحة الأهلي.

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