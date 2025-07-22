15 صورة توثق ظهور عبدالله السعيد بنيولوك جديد

كتب- محمد عبدالهادي

خطف عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بنيولوك جديد، في أول ظهور له عقب تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وحرص السعيد على مشاركة جمهوره صوراً عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أطل خلالها بتسريحة شعر جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه عبدالله السعيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية، ضمن تحضيرات الفريق تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وخاض الزمالك مباراتين في معسكره التحضيري للموسم الجديد، حيث التقي مع فريق رع فاز بهدف نظيف، ثم الشمس وانتصر بنتيجة 5_4.