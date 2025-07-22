مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

15 صورة توثق ظهور عبدالله السعيد بنيولوك جديد

11:20 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (4)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (3)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (6)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (7)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (8)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (9)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (10)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (11)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (12)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (13)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (14)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (15)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (5)
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي

خطف عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بنيولوك جديد، في أول ظهور له عقب تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وحرص السعيد على مشاركة جمهوره صوراً عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أطل خلالها بتسريحة شعر جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه عبدالله السعيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية، ضمن تحضيرات الفريق تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وخاض الزمالك مباراتين في معسكره التحضيري للموسم الجديد، حيث التقي مع فريق رع فاز بهدف نظيف، ثم الشمس وانتصر بنتيجة 5_4.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد نادي الزمالك إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة