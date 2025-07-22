قبل بيان الاعتذار.. 4 مشاهد تلخص أزمة وسام أبو علي والأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقدم المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي باعتذار لجماهير ناديه وزملائه ومجلس الإدارة عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول به لمصراوي في وقت سابق، قد وافق على رحيل المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وجاء بيان اعتذار اللاعب بعد عدة مواقف أدت لتأزم الموقف بينه وبين جماهير وإدارة النادي نستعرض أربعة منها خلال السطور التالية:



1) جلسة وكيله

مارس اللاعب ووكيله ضغوطات على الأهلي خلال الجلسات التي جمعتهما ليرحل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية مطالبًا إياهم بالموافقة على رحيله.

2) التغيب عن الفحوصات

وسام أبو عليّ تغيّب عن تدريبات الفريق عند بداية تحضيره للموسم الجديد بداعِ معاناته من إصابة وحين تم تحديد موعد له للخضوع لفحوصات طبية تخلف عن الحضور.

3) عدم السفر

رفض اللاعب السفر رفقة بعثة الأهلي إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد بدولة تونس ما دفع إدارة الكرة بالأهلي لتوقيع عقوبات عليه.

4) بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

أصدر الاتحاد الفلسطيني بيانًا بخصوص أزمة وسام أبو علي مع الأهلي تسبب في حالة كبيرة من الجدل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



