مدرب الأهلي يكشف مكاسب ودية الملعب التونسي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على الملعب التونسي في أولى تجارب الفريق الودية بمعسكره الخارجي، مؤكدًا أن اللقاء حقق الكثير من المكاسب في ظل مشاركة جميع اللاعبين في تجربة قوية ومفيدة للغاية.

وقال النحاس في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أُقيمت مساء يوم أمس الإثنين وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف: "المباراة هي الأولى لنا بعد 8 أيام من بداية فترة الإعداد، وحققنا فوزًا مريحًا برباعية جعلتنا نطمئن على مستوى الفريق، كما خرجنا بالعديد من الإيجابيات حيث شارك جميع اللاعبين في اللقاء باستثناء حسين الشحات الذي يشارك في التدريبات بداية من الغد".

وتابع المدرب العام للأهلي:"أهم شيء في مباراة اليوم أمام الملعب التونسي كان التزام اللاعبين بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والخروج من اللقاء دون تعرض أي لاعب للإصابة، كما أننا حرصنا على توزيع الجهد بين اللاعبين من أجل الدفع بأكبر عدد ممكن في المباراة، ولا شك أن الأداء سيتحسن تدريجيًّا في المباريات المقبلة وهذا ما يهدف له الجهاز الفني".

وأتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن نتيجة الفوز تمنح الفريق دوافع كبيرة في المرحلة المقبلة، وأن خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق سيدرس كل إيجابيات وسلبيات اللقاء، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز، ويرغبون في تقديم كل ما لديهم.

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