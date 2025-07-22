كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات موقف المحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ليكيب الفرنسي، ذكرت عبر تقرير لها مساء أمس الأحد، أن مسؤولي نادي نيس يفكرون في التعاقد مع مصطفى محمد تحسبًا للرحيل المتوقع لثنائي فريقه جايتان لابورد وإيفان جيساند.

ويضم نادي نيس في صفوفه المدافع المصري الدولي محمد عبدالمنعم الذي غاب عن المشاركة بنهاية الموسم الماضي للإصابة.

ويرتبط اسم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بأكثر من نادِ للانضمام بعد عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع فريقه بصورة كبيرة في الموسم الماضي بجانب تعاقد ناديه مع المهجم المغربي يوسف العربي.

مصطفى محمد صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا في موسم لم يكن الأفضل له ليفتح النادي الفرنسي الباب أمام رحيله.

ويمتد التعاقد بين نانت ومصطفى محمد حتى صيف عام 2027.

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