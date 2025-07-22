شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها اعتذار المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي عما بدر منه بجانب فوز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي وموقفًا طريفًا لمعلق المباراة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"جوزيه قالي أنت زي ابني وبيتي ولع".. هل هرب كوكا من الأهلي قبل 14 عاما؟

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى طرح اسم أحمد حسن كوكا للعودة للنادي الأهلي مرة أخرى، بعد اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"أنا على الهوا".. موقف طريف لمعلق ودية الأهلي والملعب التونسي (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي الأهلي والملعب التونسي مساء أمس الإثنين موقفًا طريفًا لمعلق المباراة عصام عبده، لمشاهدته.. اضغط هنا

وسام أبو علي يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي (فيديو)

اعتذر مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، للكابتن محمود الخطيب،و جماهير القلعة الحمراء بكلمات مؤثرة، لمشاهدة الرسالة.. اضغط هنا

إبراهيم عادل ينضم لفريقه الجديد في معسكره بإسبانيا (صورة)

تواجد لاعب بيراميدز السابق إبراهيم عادل اليوم الإثنين في معسكر فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي في دولة إسبانيا، للاطلاع على الصورة.. اضغط هنا

هل اتخذ محمد صلاح قرارًا بالاعتزال الدولي؟.. وزير الرياضة يُجيب

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حقيقة ما كان يتردد عن اتخاذ النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح قراراً بالاعتزال الدولي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

بعد عودته.. محمد شريف يسجل ثنائية بمرمى الملعب التونسي خلال 21 دقيقة (فيديو)

ظهر المهاجم محمد شريف بصورة مميزة خلال ودية فريقه ونظيره الملعب التونسي التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، لمشاهدة هدفيه.. اضغط هنا

"أنا آسف".. النني يعلن إغلاق حسابه على إنستجرام

أعلن محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، إغلاق حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" دون إبداء أسباب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





الأهلي يستهل معسكره برباعية أمام الملعب التونسي

فاز فريق الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا