مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة غامضة من لاعب الزمالك.. وتدريبات ترفيهية لميدو خلال مشروعه

01:26 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستوري أحمد حسام ميدو_
  • عرض 9 صورة
    ستوري زيزو
  • عرض 9 صورة
    ستوري عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    ستوري محمد صبحي
  • عرض 9 صورة
    ستوري مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    ستوري ميدو
  • عرض 9 صورة
    ستوري أحمد نبيل مانجا_
  • عرض 9 صورة
    ستوري إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وجه حارس مرمى الزمالك محمد صبحي رسالة غامضة عن أحد الأشخاص الذي يكن له الضغينة،بينما شارك مرموش متابعيه جانب من تدريباته خلال فترة الإجازة، فيما شارك زيزو متابعيه صورة من مشاركته في مباراة الملعب التونسي الودية.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي متابعيه دعاءً، بينما شارك زميله بالفريق مروان عطية مقطع فيديو خلال استمتاعه بفترة الإجازة مع أصدقائه، كما نشر لاعب الزمالك عمر جابر صورة له مع مؤدي الراب حسين، بينما شارك ميدو متابعيه مقطع فيديو له خلال أداء تدريبات ترفيهية مع الناشئين في مشروعه The Maker، بينما هنأ لاعب الأهلي السابق أحمد نبيل مانجا زميله أحمد شكري بمناسبة عيد ميلاده.

اقرأ أيضًا:
"أنا على الهوا".. موقف طريف لمعلق ودية الأهلي والملعب التونسي (فيديو)

وسام أبو علي يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم ستوري ميدو ستوري محمد صبحي ستوري إمام عاشور ستوري زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025