شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وجه حارس مرمى الزمالك محمد صبحي رسالة غامضة عن أحد الأشخاص الذي يكن له الضغينة،بينما شارك مرموش متابعيه جانب من تدريباته خلال فترة الإجازة، فيما شارك زيزو متابعيه صورة من مشاركته في مباراة الملعب التونسي الودية.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي متابعيه دعاءً، بينما شارك زميله بالفريق مروان عطية مقطع فيديو خلال استمتاعه بفترة الإجازة مع أصدقائه، كما نشر لاعب الزمالك عمر جابر صورة له مع مؤدي الراب حسين، بينما شارك ميدو متابعيه مقطع فيديو له خلال أداء تدريبات ترفيهية مع الناشئين في مشروعه The Maker، بينما هنأ لاعب الأهلي السابق أحمد نبيل مانجا زميله أحمد شكري بمناسبة عيد ميلاده.

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