انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى طرح اسم أحمد حسن كوكا للعودة للنادي الأهلي مرة أخرى، بعد اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

وشهدت الساحة الرياضية اعتراض عدد من الجماهير على أنباء عودة اللاعب، حيث وصفوا رحيله في موسم 2011/12 بـ "الهروب".

هل هرب كوكا من الأهلي؟

وسبق أن روى كوكا كواليس رحيله عن الأهلي، حيث رفض وصفه بـ "الهروب".

وسبق أن قال المهاجم في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" إنه لم يكن مرتاحا بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى.

وأوضح أن قرار الأهلي بعودته لفريق الشباب جاء بعد تعاقد الفريق مع عمر بسام، لذلك استغل عقده مع الأهلي من أجل الرحيل.

وأضاف كوكا أن منزله احترق بعد الاحتراف بفترة قصيرة، ولم يملك سوى 400 يورو فقط، ورفض والده فكرة عودته إلى مصر مرة أخرى.

وأتم لاعب الأهلي السابق أنه وقع لفريق بنفيكا وكان سيسفار مع إديرسون حارس مانشستر سيتي الحالي، لكن طُلب منه إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود به، وإثر ذلك خضع لعملية جراحية دون علم عائلته.