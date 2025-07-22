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"غياب لقرابة عام".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد عودته للمشاركة مع الأهلي

12:42 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025
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    أفشة وكريم فؤاد
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    تأهيل كريم فؤاد (2)
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    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
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    تأهيل كريم فؤاد (1)
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    ستوري كريم فؤاد
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    كريم فؤاد مع إسلام سعد
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    كريم فؤاد
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    كريم فؤاد لاعب الأهلي مع إسلام سعد مصمم الأزياء
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    كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي
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    كريم فؤاد نجم الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى كريم فؤاد، لاعب الأهلي سعادته بالمشاركة في مباراة الملعب التونسي الودية بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الإصابة، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذه العودة بفارغ الصبر.

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال فؤاد، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي عقب المباراة:"هذه المشاركة هي الأولى التي أخوضها مع الفريق منذ سنة تقريبًا من الغياب، الأجواء في المعسكر بتونس حماسية للغاية، في ظل كم النجوم التي يزخر بها الفريق"، منوهًا إلى أن مجموعة الصفقات السوبر التي أبرمها الأهلي انعكست بشكل إيجابي على أجواء التدريبات، التي أصبحت أكثر سخونة وحماسًا:"هناك استمتاعًا كبيرًا من جميع اللاعبين بالمران".

وأتم كريم تصريحاته بقوله: "متحمس للغاية للعودة ولتقديم أفضل مستوى ممكن، ولهذا أسعى إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة وبأقصى مجهود ممكن للعودة إلى المستوى الذي وصلت إليه قبل الإصابة ومساعدة الفريق في المرحلة القادمة"..

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كريم فؤاد الأهلي ودية الأهلي والملعب التونسي معسكر الأهلي
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