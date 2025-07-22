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"أنا على الهوا".. موقف طريف لمعلق ودية الأهلي والملعب التونسي (فيديو)

12:06 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
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شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي الأهلي والملعب التونسي في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين موقفًا طريفًا لمعلق المباراة عصام عبده.

وتلقى عصام عبده اتصالاً خلال تعليقه على أحداث المباراة ليرد مقتضبًا:"أنا على الهوا بتاع الأهلي أخلص وأكلمك".

وكان الأهلي قد فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي، لمزيد من التفاصيل عن المبارا.. اضغط هنا

ويخوض الأهلي معسكراً في دولة تونس تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري يتخلله ثلاث مباريات ودية.

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ماتش الأهلي الأهلي والملعب التونسي عصام عبده
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