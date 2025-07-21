وسام أبو علي يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

اعتذر مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، للكابتن محمود الخطيب،و جماهير المارد الأحمر بكلمات مؤثرة.

الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول به لمصراوي في وقت سابق، قد وافق على رحيل المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال وسام أبو علي خلال مقطع الفيديو:"في الفترة الأخيرة كانت هناك الكثير من الأحاديث عبر منصات التواصل الاجتماعي لذا أريد توضيح بعض الأمور، اعتذر لجماهير الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب على ماقمت به من تصرفات لا أريد سوى أن يكون بيني وبين الجماهير والإدارة الحب ولست موافقًا على الطريقة بسبب ضغوطات أسرية بعض الشيء".

وتابع اللاعب الفلسطيني:"الأهلي نادِ كبير وعظيم والعلاقة مع الجماهير جميلة وأصبحت نجمًا بالأهلي وقضيت أفضل عام ونصف في حياتي معه ومصر كانت بلدي الثانية لذا اعتذر عما بدر مني لجميع الجماهير ورئيس النادي وزملائي اللاعبين".

وأشار المهاجم الفلسطيني الدولي إلى أنه كان يشعر بمساندة الجماهير له في الفترات التي لم يكن يسجل بها:"فخور بوجودي في النادي وأهم شيء بالنسبة لي أن تسامحني الجماهير ولا أوافق أي شخص يتحدث بطريقة سلبية عن النادي الذي فزت معه بالبطولات".

وأردف:"مصر بلد جميلة وأفضل فترات حياتي قضيتها في مصر، هذا ما جعلني اشتريت بيتا في مصر أيضا، وأصبح لدي أصدقاء وهذا أفضل شعور في حياتي".

وأتم صاحب الـ 26 عاماً تصريحاته بقوله:"في النهاية الاتفاق تم أم لا، هذا توفيق من الله، لكني أحترم إدارة الأهلي، وأعلم أن الإدارة ستأخذ في اعتبارها ظروفي وظروف عائلتي، وكل ما أريد قوله هو إنني سعيد بوجودي في الأهلي، ولولا الأهلي لما شاركت في كأس العالم للأندية وهذه أمور تُقدر بشدة، الأهلي وضعني أمام الدنيا كلها ووجهت من خلاله إمكانياتي ومهاراتي.. الأهلي أكبر نادِ لعبت له في حياتي وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي".

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.