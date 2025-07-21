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إبراهيم عادل ينضم لفريقه الجديد في معسكره بإسبانيا (صورة)

10:53 م الإثنين 21 يوليه 2025
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تواجد لاعب بيراميدز السابق إبراهيم عادل اليوم الإثنين في معسكر فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي في دولة إسبانيا.

فريق الجزيرة يضم بصفوفه النجم المصري محمد النني وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ريبيرو (3)

وكان إبراهيم عادل قد انضم لصفوف شباب بيراميدز في موسم 2017/18 قادمًا من نادي المريخ البورسعيدي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2020.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا بقميص بيراميدز 169 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23 لزملائه.

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إبراهيم عادل بيراميدز الجزيرة الإماراتي
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