هل اتخذ محمد صلاح قرارًا بالاعتزال الدولي؟.. وزير الرياضة يُجيب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حقيقة ما كان يتردد عن اتخاذ النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح قراراً بالاعتزال الدولي.

وقال صبحي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين:"في الفترة القديمة (كان متضايق) بالفعل وتدخلت وقتها، لكن حاليًا صلاح وحسام حسن (زي السمن على العسل)".

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