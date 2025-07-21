هل اتخذ محمد صلاح قرارًا بالاعتزال الدولي؟.. وزير الرياضة يُجيب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حقيقة ما كان يتردد عن اتخاذ النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح قراراً بالاعتزال الدولي.
وقال صبحي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين:"في الفترة القديمة (كان متضايق) بالفعل وتدخلت وقتها، لكن حاليًا صلاح وحسام حسن (زي السمن على العسل)".
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