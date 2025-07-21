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هل اتخذ محمد صلاح قرارًا بالاعتزال الدولي؟.. وزير الرياضة يُجيب

10:38 م الإثنين 21 يوليه 2025
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    محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر
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    أول لقاء بين محمد صلاح وحسام حسن
  • عرض 11 صورة
    أول لقاء بين محمد صلاح وحسام حسن
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    حسام حسن وعائلته مع محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وابنته ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وابنته يارا ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وعائلته مع محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وابنته ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وابنته يارا ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حقيقة ما كان يتردد عن اتخاذ النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح قراراً بالاعتزال الدولي.

وقال صبحي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين:"في الفترة القديمة (كان متضايق) بالفعل وتدخلت وقتها، لكن حاليًا صلاح وحسام حسن (زي السمن على العسل)".

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أشرف صبحي ومحمد صلاح أشرف صبحي اعتزال محمد صلاح محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر
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