هدف الأهلي الرابع في مرمى الملعب التونسي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

عزز اللاعب الشاب بقائمة الأهلي محمد عبدالله تقدم فريقه بهدف رابع خلال مباراتهم الودية أمام الملعب التونسي.

محمد عبدالله استغل وصول الكرة أمامه بعد تصدي حارس المرمى لكرة عرضية في الدقيقة 54 ليسكنها الشباك.

ويتقدم الأهلي برباعية نظيفة على نظيره الملعب التونسي خلال المعسكر الذي يخوضه في أرض الأخير في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

الجناح الأيمن صاحب الـ 19 عاماً كان قد تم تصعيده للفريق الأول بالموسم الماضي.

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